Леброн дал совет Уэстбруку после проигранного матча с «Клипперс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время пресс-конференции ответил на предложение журналиста дать совет своему товарищу по команде, разыгрывающему Расселлу Уэстбруку после матча с «Лос-Анджелес Клипперс». В этой встрече Уэстбрук набрал два очка, проведя на площадке более 27 минут. «Лейкерс» уступили со счётом 97:103.
«Спусти всё это в унитаз и готовься к воскресенью… У всех в этой лиге случались плохие броски. Какая вообще разница. Он ветеран. У всех нас бывали ночи, когда бросок не шёл. У меня были такие ночи. Кого это волнует? Я думаю, он провёл отличный матч», — сказал Леброн.
Следующую встречу «Лейкерс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч состоится 23 октября. Начало — в 22:30 мск.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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