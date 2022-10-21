Игрок УНИКСа Браун вспомнил об игре с Коби Брайантом в «Лейкерс», описав его одним словом

Лёгкий форвард казанского УНИКСа Энтони Браун поделился воспоминаниями об игре в «Лос-Анджелес Лейкерс» с легендарным Коби Брайантом. Браун подписал контракт с «Лейкерс» в возрасте 23 лет и провёл в калифорнийской команде один сезон. Состав УНИКСа 30-летний Энтони пополнил летом этого года.



«Да, для любого человека в любом возрасте играть в «ЛАЛ» значит многое. Для меня особенно. Это был последний год для Коби Брайанта как для игрока. Коби был невероятный трудяга. Все видели, как он работает. Он делал это каждый день, каждую ночь. Пока мы выполняли свою программу и думали, что это очень тяжело, он выполнял такую же двойную программу. Он мог играть за четверых или сразу пятерых. Он заряжал нас. Понимаешь, когда у тебя в команде есть Коби Брайант, это как иметь у себя в составе Майкла Джордана.



Описать Коби одним словом? Наверное, это невозможно. Но я попробую. Дай подумать… Неустанный! Он всегда был заряжен на победу, и для него было неважно, что стоит перед ним. Он добивался поставленных задач, чего бы ему это ни стоило», — цитирует Брауна «Татар-информ».



Коби Брайант скончался в январе 2020 года при крушении вертолёта.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: