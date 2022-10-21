«Я трудоголик». Харден рассказал о причинах хорошей игры на старте сезона
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Звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден объяснил, почему хорошо начал новый сезон.
В первой встрече нового сезона с «Бостон Селтикс» Джеймс Харден набрал 35 очков, совершил восемь подборов и отдал семь передач, а во второй игре с «Милуоки Бакс» у него 31 очко, восемь подборов и девять передач.
«Я трудоголик. Если у меня нет возможности заниматься в межсезонье, то это всегда разочарование. Этим летом у меня была такая возможность, и сейчас я прекрасно себя чувствую. Так что буду продолжать работать. Я пользуюсь всеми возможностями, которые даёт мне соперник. Да, несколько раз не попал из-за дуги. Во второй игре «Бакс» позволили мне атаковать со средней линии, и вот чем всё закончилось», — цитирует Хардена ESPN.
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