Эксперт: ни одной передачи у Дэвиса в двух матчах? Это недопустимо

Бывший игрок НБА, ныне телеведущий TNT Кенни Смит обратил внимание на интересный статистический факт — Энтони Дэвис в первых двух матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» этого сезона не сделал ни одной результативной передачи.



«Это просто недопустимо. Это практически невозможно! Парень, который играет так часто с мячом в руках, не способен отдать передачу кому-то, кто совершит открытый бросок. Это невероятная статистика для парня, который так много делает на паркете. „Лейкерс“ нужно играть через него. Если они не будут этого делать, то они не выйдут в плей-офф и даже не почувствуют запаха этого самого плей-офф», — сказал Кенни Смит в эфире телеканала TNT.



Напомним, «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. «Голден Стэйт» стал победителем чемпионата.