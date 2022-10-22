Беверли пообещал фанатам, что «Лейкерс» выйдут в плей-офф НБА, несмотря на плохой старт
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Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли дал обещание фанатам, что команда сумеет выйти в этом сезоне в плей-офф НБА, несмотря на неудачный старт.
«Лейкерс» уступили в первых двух играх сезона действующему чемпиону НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и соседям по городу «Лос-Анджелес Клипперс».
«Мы выйдем в плей-офф НБА в этом сезоне», — приводит слова Беверли NBA Central.
Большая часть проблем «Лейкерс» в первых двух матчах была связана с атакой. Несмотря на то что главные звёзды команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис показали качественную игру, остальные партнёры не поддержали лидеров и отметились низкой результативностью, часто промахиваясь из выгодных позиций.
Новость по темеБеверли высказался об отношениях с Расселом Уэстбруком
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс».
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