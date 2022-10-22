Бывший игрок «Лейкерс» предложил обменять Уэстбрука в «Оклахому»

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Ник Янг раскритиковал соотечественника Расселла Уэстбрука за выступление в матче с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоялся вчера, 21 октября.

Напомним, «Лейкерс» проиграли со счётом 97:103, а Уэстбрук запомнился тем, что впервые с 2016 года не набрал ни одного очка с игры. Расселл бросал 11 раз, а сразу после матча заявил, что хорошо выступил.

«Отправьте Расса обратно в «Оклахому», где он снова сможет почувствовать любовь, в обмен на Шея Гилджес-Александера», – написал Янг.

Ранее Расселл Уэстбрук заявил, что получил травму во время заключительного предсезонного матча по вине главного тренера команды Дарвина Хэма.