Иван Ухов: сын проникся хоккеем, гоняет меня по нему больше, чем по баскетболу

Атакующий защитник баскетбольного ЦСКА Иван Ухов поделился впечатлениями от похода на матч КХЛ между армейской командой и «Автомобилистом».



«На протяжении, наверное, двух лет стараюсь посещать матчи по возможности. У нас также идёт сезон. Если есть время и игра с ним совпадает, конечно, с удовольствием прихожу поддержать команду ЦСКА и посмотреть хороший хоккей.



Мой сын как раз проникся хоккеем. У нас дома есть клюшки и шайбы, поэтому он меня даже иногда гоняет больше по хоккею, чем по баскетболу. Даже иногда ревную к другому виду спорта. Он проникся хоккеем, ему нравится.



Хотя умею кататься на коньках, но в хоккей играл один раз только. Играл без защиты, поэтому прилетало больно, и я отказался от этой идеи. А так люблю хоккей, мне очень нравится на самом деле, но играю в баскетбол», — сказал Ухов в интервью пресс-службе ЦСКА.

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