«Нужно отвечать за слова». Шакил О’Нил поддержал Дрэймонда Грина в конфликте с Пулом

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил высказался о драке между игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом на тренировке.
Шакил предположил, что причиной драки могло стать высокомерие Пула.
«Я не знаю, что именно произошло, но могу предположить. Главные игроки «Уорриорз» — Стефен Карри, Грин и Клэй Томпсон. Вот и всё. Можно выиграть чемпионат в качестве солдата, но при этом внести большой вклад в победу. В следующем сезоне ты начинаешь носить большие очки, ездить на машине с открытой крышей и ощущать себя лучшим игроком на свете. Когда открываешь рот, нужно отвечать за свои слова. Я за свои 19 лет в НБА проучил немало игроков похожим образом», — заявил Шакил в своём подкасте.
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