Форвард «Майами» объяснил причину драки с центровым «Торонто»

Форвард «Майами Хит» Калеб Мартин прокомментировал конфликт с центровым «Торонто Рэпторс» Кристианом Колоко в матче регулярного чемпионата НБА. По мнению баскетболиста, причиной драки стали эмоции, которые не удалось сдержать в ходе напряжённой игры.

«Этому предшествовало много игровых моментов, так как шёл достаточно агрессивный баскетбол. Игры с «Торонто» обычно всегда проходят с таким накалом, борьбой. Но в конечном итоге, сказались эмоции. Матч был очень напряжённым. Думаю, я должен научиться справляться с подобными ситуациями и сдерживать свои эмоции», — приводит слова Мартина ESPN AR.

Напомним, конфликт случился за 7:46 до конца третьей четверти, когда Кристиан и Калеб начали выяснять отношения после фола. Словесная перепалка переросла в драку. Судьи несколько минут просматривали видеоповтор, чтобы разобраться в инциденте, и в итоге выписали обоим игрокам технический фол и удалили с площадки.

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.