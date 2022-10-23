Док Риверс: сейчас «Филадельфия» не готова побеждать

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне регулярного чемпионата НБА.



«Сейчас мы просто не готовы побеждать. Мы действительно старались победить и сражались в первых двух играх. Нам казалось, что теперь мы сможем выиграть несколько матчей, но победу нужно заработать. После игры Пи Джей Такер кричал на партнёров по команде, и он был прав. Никто не позволит нам просто так выигрывать», — приводит слова специалиста The Score.



«Филадельфия» потерпела поражение во всех трёх стартовых матчах сезона. В первых турах «Сиксерс» проиграли «Бостон Селтикс» (117:126), «Милуоки Бакс» (88:90) и «Сан-Антонио Спёрс» (105:114).



В 4-м туре «Филадельфия» сыграет с «Индианой Пэйсерс».

Новость по теме Гомельский: состав «Филадельфии» в этом сезоне не даёт повода для оптимизма