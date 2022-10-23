Док Риверс: сейчас «Филадельфия» не готова побеждать
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне регулярного чемпионата НБА.
«Сейчас мы просто не готовы побеждать. Мы действительно старались победить и сражались в первых двух играх. Нам казалось, что теперь мы сможем выиграть несколько матчей, но победу нужно заработать. После игры Пи Джей Такер кричал на партнёров по команде, и он был прав. Никто не позволит нам просто так выигрывать», — приводит слова специалиста The Score.
«Филадельфия» потерпела поражение во всех трёх стартовых матчах сезона. В первых турах «Сиксерс» проиграли «Бостон Селтикс» (117:126), «Милуоки Бакс» (88:90) и «Сан-Антонио Спёрс» (105:114).
В 4-м туре «Филадельфия» сыграет с «Индианой Пэйсерс».
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