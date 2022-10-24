Уэстбрук отказался отвечать на вопрос о словах Хэма после трёх подряд поражений «Лейкерс»

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук отказался отвечать на вопрос журналиста по поводу слов главного тренера команды Дарвина Хэма после третьего подряд поражения «озёрников» на старте сезона НБА.



«Что сказал Хэм? Быть может, он сам вам об этом расскажет, если вы с ним поговорите», — сказал Уэстбрук во время беседы с журналистом.



Напомним, в последнем матче «Лос-Анджелес» встречался с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступил со счётом 104:106. Уэстбрук в этом матче набрал 10 очков и по шесть подборов и передач. Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал форвард Леброн Джеймс, на счету которого 31 очко.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: