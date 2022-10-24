Вольхин раскрыл, что должен сделать «Зенит», чтобы добиться победы в матче с «Самарой»

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоится сегодня, 24 октября, в Самаре и начнётся в 18:00 мск. По мнению Игоря, санкт-петербургскому клубу необходимо сделать акцент на оборонительных действиях и уделять внимание реализации.
«Будем рассчитывать только на победу, сделаем всё для этого. У «Самары» хороший подбор игроков, отличный тренерский состав. Я думаю, что для победы нам надо сделать акцент на защиту и попадать свои броски в нападении», — приводит слова Вольхина пресс-служба «Зенита».
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Зенит» в настоящий момент занимает третье место. Лидируют ЦСКА и УНИКС, которые провели на матч больше.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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