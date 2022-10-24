Леброн Джеймс высказался после трёх подряд поражений «Лейкерс» на старте НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:106. Это поражение стало для калифорнийской команды третьим подряд на старте сезона НБА. «Лейкерс» пока не выигрывали.



«Я оставлю здесь своё разочарование. Как только я выйду отсюда, я оставлю его здесь. Вот и всё. Я должен двигаться дальше, к завтрашнему дню, к тому, что я могу сделать, чтобы завтра стать лучше. Необходимо готовиться к тяжёлому путешествию, которое нам предстоит в Миннесоте, а начнётся в Денвере», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл: