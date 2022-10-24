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«Что вообще за хрень?» Эксперт — об игре Расселла Уэстбрука

«Что вообще за хрень?» Эксперт — об игре Расселла Уэстбрука
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Известный инсайдер и эксперт Тим Макмахон подверг критике звёздного разыгрывающего клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука по поводу его выступления на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Самое интересное — его слова о том, что он не привык выходить со скамейки запасных. А помните, как напрягалась его спина, потому что не привык подолгу сидеть на скамейки в четвёртой четверти. Сначала подколенное сухожилие, затем спина. Мне просто интересно, как, чёрт возьми, Расселл Уэстбрук через всё это прошёл. Что это вообще, чёрт возьми, за пассивно-агрессивная нелепая хрень?» — сказал Макмахон на канале ESPN в YouTube.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:

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