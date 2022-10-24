Сергей Базаревич высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился мыслями по поводу предстоящего матча с чемпионом Единой лиги ВТБ прошлого сезона, «Зенитом» из Санкт-Петербурга.



«Зенит» — победитель Единой лиги прошлого сезона. Понятно, что они фавориты и в этом сезоне. Они выиграли свой турнир, Кубок В. Кондрашина и А. Белова, потом они выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ… Да, в команде поменялись иностранцы, но весь российский костяк остался, играет с Хавьером Паскуалем уже третий сезон. Поэтому нам будет сложно — но мы постараемся», — приводит слова Базаревича пресс-служба «Самары».



Матч «Самары» и «Зенита» состоится сегодня, 24 октября. Начало запланировано на 18:00 мск.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: