Уэстбрук повторил антирекорд «Лейкерс» по точности бросков с игры. Прошлый был также его

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Расселл Уэстбрук повторил собственный антирекорд, сообщает в социальных сетях обозреватель ESPN Марк Джей Спирс.

«Расселл Уэстбрук забил 4 мяча из 26 (15,4%) в последних двух играх. И это наихудший процент точных бросков с игры за два матча для игрока «Лейкерс» за последние 50 лет (при минимуме в 25 попыток). Уэстбрук повторил себя же образца января», – написал инсайдер.

Напомним, в своём последнем матче «Лейкерс» проиграли со счётом 104:106 «Портленд Трэйл Блейзер». Поражение стало команды уже третьим подряд, начиная со старта чемпионата.

Ранее экс-игрок «Лейкерс» предложил отменять Уэстбрук в «Оклахому».