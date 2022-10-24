Уэстбрук повторил антирекорд «Лейкерс» по точности бросков с игры. Прошлый был также его
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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Расселл Уэстбрук повторил собственный антирекорд, сообщает в социальных сетях обозреватель ESPN Марк Джей Спирс.
«Расселл Уэстбрук забил 4 мяча из 26 (15,4%) в последних двух играх. И это наихудший процент точных бросков с игры за два матча для игрока «Лейкерс» за последние 50 лет (при минимуме в 25 попыток). Уэстбрук повторил себя же образца января», – написал инсайдер.
Напомним, в своём последнем матче «Лейкерс» проиграли со счётом 104:106 «Портленд Трэйл Блейзер». Поражение стало команды уже третьим подряд, начиная со старта чемпионата.
Ранее экс-игрок «Лейкерс» предложил отменять Уэстбрук в «Оклахому».
Новость по темеБывший игрок «Лейкерс» предложил обменять Уэстбрука в «Оклахому»
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