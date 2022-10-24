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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Самарой» в Единой лиге ВТБ

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Самарой» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Это был трудный день для нас, сложная победа. По ходу матча мы замедлились, появились потери — но мы боролись до конца и смогли вернуть контроль над ситуацией. «Самара» — хорошая команда с очень опытными игроками и тренером с хорошим знанием баскетбола. Уверен, «Самара» будет прибавлять по ходу всего сезона», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча закончилась со счётом 82:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Калеб Хомсли, набравший 28 очков. Ещё 10 баллов на свой счёт записал Трэй Томпкинс.

В составе «Самары» 20 очков набрал Маркос Найт. 19 баллов на счету Джеймса Энниса. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Малкольм Томас.

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