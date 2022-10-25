Главный тренер МБА прокомментировал второе поражение команды подряд в Единой лиге ВТБ

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари».
«Огромнейшая проблема, которая идет с самого начала — это 29 подборов соперника на нашем щите. Это больше, чем мы совершили в защите и нападении в совокупности. 29 подборов — это 29 лишних атак. Именно поэтому у нас не было быстрых отрывов и, конечно, после смены мы не справились», — приводит слова Василия Карасёва офиуиальный сайт Единой лиги ВТБ.
Для МБА это поражение стало вторым подряд после серии из трёх побед на старте сезона.
Напомним, встреча завершилась со счётом 78:70 в пользу «Пармы-Пари».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов оформил Джоэл Джеймс. Ещё один дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Данила Походяев. Ещё 14 баллов на счету Глеба Шейко.
В составе МБА 14 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин. По 13 баллов на счету Тимофея Якушина, Александра Хоменко и Ильи Платонова.
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