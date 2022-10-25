«Это портит впечатление». Гомельский высказал мнение о 23-летнем Хоменко
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о 23-летнем защитнике МБА Александре Хоменко.
«Та половина, которая хочет набирать очки, явно преобладает. Отличная техника плюс скорость позволяет Хоменко обыгрывать 1х1 своих опекунов, но в хороших командах есть подстраховка. Сашины проходы часто завершаются блок-шотами или потерями. Это портит впечатление», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, Хоменко перешёл в МБА в начале июля этого года. Игрок воспользовался опцией, которая позволяла расторгнуть контракт с ЦСКА, несмотря на то что он действовал до 2023 года.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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