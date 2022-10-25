«Как же это вообще возможно?» Эксперт сравнил статистику Леброна и Дэвиса в «Лейкерс»

Известный баскетбольный эксперт Ник Райт выразил недоумение в связи с тем, что 37-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превосходит по статистическим показателям своего товарища по команде Энтони Дэвиса, который на восемь лет моложе его.
«Леброн Джеймс — третий по возрасту игрок во всей лиге. Всё, что он делал до сих пор, это набирал 27, 11 и 7. В последнем матче он принёс команде 31 очко, а также совершил по восемь подборов и передач.
Кроме того, он является лидером «Лейкерс» по проведённым на площадке минутам. Так как же Леброну удаётся набирать в среднем больше очков, подборов, передач и минут на паркете, чем Энтони Дэвису? Так как же это вообще возможно, если Энтони Дэвис должен быть в самом расцвете сил?» — сказал Райт на канале What's Wright? With Nick Wright в YouTube.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА:
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