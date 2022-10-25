Белый дом: Байден готов принять жёсткие решения, чтобы вернуть Грайнер домой

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с официальным заявлением по поводу решения Мособлсуда отклонить апелляцию задержанной в России баскетболистки Бриттни Грайнер и оставить в силе изначальный приговор.

«Мы в курсе новостей из России и знаем, что Бриттни Грайнер будут продолжать незаконно содержать под стражей в невыносимых условиях после того, как сегодня ей пришлось пройти через ещё одно фиктивное судебное разбирательство. Президент Байден ясно дал понять, что Бриттни должна быть немедленно освобождена. В последние недели администрация Байдена-Харрис продолжает взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагает все усилия для возвращения Бриттни домой, а также для поддержки и защиты других американцев, задержанных в России.

Президент заявил, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять жёсткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру. Мы продолжаем поддерживать регулярные контакты с представителями семей», — приводит слова Салливана официальный сайт Белого дома.

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Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: