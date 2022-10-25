Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли защитник «Зенита» Калеб Хомсли, Данила Походяев («Парма-Пари»), Луи Лабери (УНИКС), Никола Милутинов (ЦСКА) и Никола Йованович («Пари Нижний Новгород»).



28 очков Хомсли (из них 21 — из-за дуги) помогли санкт-петербургскому клубу одержать победу в матче с «Самарой» (82:70). Дабл-дабл Походяева (14 очков и 10 подборов) внёс вклад в победу «Пармы-Пари» над МБА (78:70).



Лабери в матче УНИКСа с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (83:75) сделал дабл-дабл, набрав 19 очков и совершив 10 подборов. 16 очков и восемь подборов Милутинова принесли победу ЦСКА над «Автодором» (102:75). Йованович помог обыграть своему клубу «Астану» (80:60), в его активе 18 очков и восемь подборов.

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