Беверли: не расстроен, что «Лейкерс» начали сезон с трёх поражений

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли дал комментарий после матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:106). Это поражение стало для калифорнийской команды третьим подряд на старте сезона НБА. «Лейкерс» пока не выигрывали.
«Конечно, важно забивать наши мячи в атаке, но вы знаете, что я игрок защиты, поэтому нам стоило лучше обороняться, особенно в концовке матча. Мы выходим на паркет, бьёмся и стараемся побеждать в каждой игре. Но нужно отдать должное нашему сопернику, видимо, они больше хотели победить и показали это.
Но я не расстроен тем, как «Лейкерс» начали этот сезон. Я живу мечтой, просыпаюсь каждый день и прихожу поговорить с вами на камеру. Каждый день я играю в баскетбол и живу мечтой», – приводит слова Беверли Lakers Nation.
Леброн потренировался в зале с сыновьями «Лейкерс»:
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