Пресс-секретарь президента Песков не стал комментировать решение суда по делу Грайнер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по приговору американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Решения суда мы не комментируем. Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.



Напомним, в августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. Вчера, 25 октября, Мособлсуд признал законным этот приговор, при этом Бриттни засчитали один день в СИЗО за полтора. На судебном заседании Грайнер выступала по видеосвязи из следственного изолятора.