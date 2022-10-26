Пресс-секретарь президента Песков не стал комментировать решение суда по делу Грайнер
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по приговору американской баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Решения суда мы не комментируем. Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.
Напомним, в августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. Вчера, 25 октября, Мособлсуд признал законным этот приговор, при этом Бриттни засчитали один день в СИЗО за полтора. На судебном заседании Грайнер выступала по видеосвязи из следственного изолятора.
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