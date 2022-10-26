Уиггинс: возможно, Пул и Грин уже забыли о драке, я видел, как они общаются

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс высказался о взаимоотношениях между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.



«Я поддержал Пула, чтобы быть уверенным, что у него всё в порядке, но позволил им самим уладить конфликт. Они взрослые парни. Никто, кроме них, не знает, будут ли они готовы забыть эту ситуацию. Но они, возможно, уже это сделали. Они общаются. Наша главная цель — выиграть чемпионат. Единственное, что я могу, это поддерживать парней», — приводит слова Уиггинса официальный сайт лиги.



Напомним, Грин нанёс удар Пулу на тренировке перед стартом сезона после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видеозаписи, которая появилась в интернете. Разнимать игроков пришлось товарищам по команде. Тренировочное занятие было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф, сумма которого не разглашалась.

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