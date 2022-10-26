Барак Обама может стать совладельцем «Финикс Санз»

Бывший президент США Барак Обама входит в одну из групп, заинтересованных в приобретении клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», сообщил обозреватель издания The Ringer Билл Симмонс.

«Я слышал, что Обама входит в одну из групп. И это единственный парень, которого, как по мне, готовы выдвинуть вперёд. Богатеи были бы рады увидеть его впереди, чтобы сказать: «Здорово», – сказал Симмонс в рамках своего подкаста.

Напомним, последний владелец «Санз» Роберт Сарвер был смещён с должности после того, как Ассоциация отстранила его из-за серьёзных нарушений рабочей этики, в частности расизма и сексизма.

Ранее стало известно, что на покупку клуба претендуют вдова Стива Джобса и Джефф Безос.