Баркли: «Даллас» не меняется, вся игра через Дончича

Экс-игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением об игре «Даллас Маверикс» на старте нового сезона регулярного чемпионата НБА.
«Даллас» вообще никак не изменился по сравнению с прошлым сезоном. В атаке игра у них строится точно так же. Всё идёт черёд Луку Дончича, который каждый раз пытается что-то придумать. Не вижу у «Далласа» какого-то ритма, они не пытаются подставляться в защите. Не хотелось бы, что Дончич один делал всё, но пока это абсолютно та же команда, что мы видели в прошлом сезоне», — заявил Баркли в эфире.
«Даллас» стартовал в нынешнем сезоне с одной победой и двумя поражения. При этом Лука Дончич в каждой игре набирал больше 30 очков. Это первый случай в клубной истории, когда игрок набирает 30+ во всех трёх матчах на старте сезона.
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