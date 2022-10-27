В «Енисее» высказались по поводу предстоящего матча с ЦСКА

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«Нам нужно намного лучше играть в нападении, нежели в Минске. Все знают уровень ЦСКА – это очень хорошая команда, и мы будем стараться показать свою лучшую игру против них. У нас есть проблемы с Тимофеем Герасимовым, не знаю, сможет ли он принять участие в матче. Джеймс Томпсон прилетел и сейчас с командой, сегодня будет играть, что не может не радовать. Все остальные игроки готовы показать хороший баскетбол», — приводит слова Анзуловича пресс-служба клуба.
ЦСКА не потерпел ни одного поражения в пяти первых матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Красноярский «Енисей» в первых четырёх матчах неизменно проигрывал. В прошлом матче красноярцам удалось одержать первую победу в сезоне – над «Минском».
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