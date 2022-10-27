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Уэстбрук может пропустить матч с «Миннесотой»

Уэстбрук может пропустить матч с «Миннесотой»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук может пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», сообщает ESPN. Как сообщает источник, Уэстбрук сохраняет надежду сыграть в этом матче, однако из-за проблем с подколенным сухожилием его участие в матче всё ещё находится под вопросом. По словам главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, команда будет оценивать состояние Расселла в ежедневном режиме.

На старте нынешнего сезона «Лейкерс» потерпели четыре поражения в четырёх матчах. По мнению экспертов, во многом вина за поражения лежит на Расселле Уэстбруке. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Уэстбрук повторил собственный антирекорд, забив четыре мяча из 26 (15,4%) в последних двух играх. Это наихудший процент точных бросков с игры за два матча для баскетболиста «Лейкерс» за последние 50 лет (при минимуме в 25 попыток). Уэстбрук повторил себя же образца января.

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