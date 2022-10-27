В США вновь арестовали экс-игрока НБА Уэста, который был бездомным и лечился в клинике

Бывший игрок НБА Делонте Уэст был арестован в округе Фэрфакс, штат Виргиния, сообщает ТMZ. Бывшему спортсмену предъявлены обвинения по четырём пунктам: незаконное проникновение в автомобиль, взлом автомобиля, попытка скрыться от правоохранительных органов и пьянство в общественном месте.



Как сообщает источник, баскетболист вёл себя агрессивно, когда на него пытались надеть наручники, он попытался сбежать, но был пойман сотрудниками полиции.



Уэст был выбран в первом раунде драфта НБА 2004 года и выступал в лиге за «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс», где его одноклубником был Леброн Джеймс. После завершения карьеры в 2015 году Уэст страдал от биполярного расстройства и какое-то время был бездомным. В январе Уэст проходил лечение в реабилитационном центре Флориды. Владелец «Далласа» Марк Кьюбан взял на себя расходы по лечению и в январе прошлого года отмечал прогресс в процессе реабилитации Уэста.



В октябре 2021 года Уэст был арестован в Бойнтон-Бич (штат Флорида) после попытки сломать дверь в вестибюле полицейского участка.