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Гомельский высказался о перспективах спорта в России в случае отсутствия госфинансирования

Гомельский высказался о перспективах спорта в России в случае отсутствия госфинансирования
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о госфинансировании в российском спорте. По мнению Гомельского, если такую составляющую убрать, то профессионального спорта в стране практически не останется.

«Если убрать финансирование профессионального спорта из государственного и региональных бюджетов, то профессионального спорта в стране практически не будет. Но объёмы рекламного рынка в стране уменьшаются не оттого, что спортсменам «это неинтересно», а по объективным экономическим причинам», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Владимир рассказал, кто в настоящий момент, по его мнению, является лучшим тяжёлым форвардом НБА.

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