Мэджик Джонсон эмоционально отреагировал на серию поражений «Лейкерс» на старте сезона НБА

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон выразил сожаление в связи с неудачным стартом «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. С начала сезона калифорнийский клуб ещё ни разу не выигрывал, потерпев четыре поражения.



«Я мучаюсь из-за игры «Лейкерс», отсутствия бросков и рекордной серии 0-4. Если мои «Лейкерс» не начнут преодолевать трудности с броском, этот сезон может стать очень долгим для нас, фанатов «Лейкерс», — написал Джонсон в своих социальных сетях.



Мэджик Джонсон начинал профессиональную карьеру в «Лейкерс». За этот клуб он выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Больше в НБА он нигде не играл.

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