Инсайдер ESPN объяснил, почему Бен Симмонс пассивно играет в атаке

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, почему разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс демонстрирует пассивную игру в атаке. По мнению скаутов НБА, на которых ссылается Уиндхорст, Симмонс боится, что на нём сфолят и ему придётся бросать штрафные.

«Скауты, которые пристально наблюдали за Беном Симмонсом, а их было много в начале сезона, считают, что причина, по которой он не действует агрессивно, не в том, что Бен боится промахнуться. Он опасается того, что во время броска на нём сфолят и ему придётся исполнять штрафные», — приводит слова Уиндхорста Clutch Points.

Бен Симмонс в первых четырёх играх сделал всего 20 бросков, набирая в среднем 5,3 очка.

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