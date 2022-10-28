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Лидер «Портленда» Лиллард пропустит минимум две игры из-за травмы

Лидер «Портленда» Лиллард пропустит минимум две игры из-за травмы
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Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пропустит как минимум неделю из-за травмы, полученной во время матча с «Майами Хит» (98:119). Разыгрывающий через 1-2 недели пройдёт повторное обследование в связи с растяжением икроножной мышцы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Таким образом, Лиллард не сыграет в матче с «Хьюстон Рокетс» (29 октября) и «Мемфис Гриззлиз» (3 ноября).

Напомним, 32-летний Лиллард получил травму за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку. За 26 минут игрового времени Дэмьен успел заработать 22 очка, сделать два подбора и две передачи. До этого матча Лиллард набирал 30 и более очков в трёх из четырёх стартовых игр чемпионата.

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