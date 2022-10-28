Менеджер НБА: если Уэстбрука поменять на Ирвинга, то «Лейкерс» не перестанут бояться

Исполнительный директор НБА заявил, что даже если «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне купит звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, то это не сильно усилит команду.

«Они, вероятно, будут искать звезду, сделают ещё одну попытку заполучить Кайри Ирвинга, хотя у них нет такой суммы, которую можно ему предложить. Но соперники не перестанут их бояться, если они поменяют Расселла Уэстбрука и возьмут в команду Кайри», — приводит слова менеджера Lakers Daily.

Напомним, в это межсезонье «Лейкерс» хотели приобрести Кайри Ирвинга, однако сделка так и не состоялась. Тем не менее клуб по-прежнему рассчитывает подписать контракт с игроком по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом.

Новость по теме «Дайте ему чёртов шанс». Ирвинг жёстко ответил журналистам на вопрос о Бене Симмонсе

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс».