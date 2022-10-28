Защитник «Минска» Близнюк высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
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Защитник «Минска» Владислав Близнюк поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча состоится сегодня, 28 октября, и начнётся в 20:00 по московскому времени.
«Нам предстоит матч с непростым соперником – действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Прежде всего нам нужно сфокусироваться на своей игре, минимизировать количество потерь, каждую атаку доводить до броска, а также хорошо поработать в защите на протяжении всех четырёх четвертей. После не очень удачного прошлого матча настроены показать качественный баскетбол в Санкт-Петербурге и порадовать своих болельщиков», — приводит слова Близнюка пресс-служба «Минска».
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