В УНИКСе поделились ожиданиями от первой в истории игры с МБА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от первой в истории игры с МБА, который является дебютантом Единой лиги ВТБ.
«Мы готовимся к встрече с командой-открытием сезона — молодой и амбициозной МБА. Москвичи выходят заряженными на каждый матч, действуют с энергией, концентрацией и максимальной самоотдачей, всегда борются до конца и показывают качественный баскетбол. Поэтому нам предстоит непростой матч», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
Защитник казанской команды Вячеслав Зайцев отметил агрессивную игру москвичей в защите.
«МБА — это команда, которая представляет собой сплав талантливых молодых и опытных российских баскетболистов. Они играют агрессивно в защите по всей площадке, в нападении при любой возможности бегут в быстрый прорыв. Со своей стороны мы приложим все усилия для победы в Москве, чтобы продолжить лидировать в чемпионате», — сказал Зайцев.
Матч между УНИКСом и МБА состоится сегодня, 28 октября. Начало встречи — в 19:00 мск.
Однорукий баскетболист демонстрирует потрясающую технику:
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