Главный тренер МБА высказался о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКсом. Встреча состоится в Москве сегодня, 28 октября. Начало запланировано на 19:00 мск.



«УНИКС показывает хороший баскетбол, на каждой позиции у них собраны игроки уровня Евролиги. Игра будет очень тяжёлой, но для нас такие матчи сейчас очень важны — это отличная проверка. Всё будет зависеть от нашего желания, агрессии. Нужно быть внимательными в игре на подборе, потому что у казанцев много высоких прыгучих игроков, а в Перми с этим компонентом у нас возникли огромные проблемы», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: