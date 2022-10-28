Евролига исправила счёт матча между «Реалом» и «Виртусом»

Евролига исправила счёт в матче 5-го тура регулярного чемпионат Евролиги между «Реалом» и «Виртусом», сообщает официальный сайт турнира.
«Во время встречи 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Реалом» и «Виртусом», когда до конца четвертой четверти оставалось 6:59, игрок «Реала» Джанан Муса потерял мяч и владение перешло к «Виртусу». Единая команда секретарей ошибочно записала Джанану Мусе реализованный штрафной вместо потери. Ошибка не была исправлена во время встречи, из-за чего был опубликован неверный итоговый счёт — 92:95.
Правильный итоговый счет матча — 91:95. Вся статистика матча была исправлена на официальных платформах Евролиги», — гласит заявление организаторов турнира.
В следующем туре «Реал» сыграет с «Олимпией» (Милан) в Италии. Встреча состоится 3 ноября, начало — в 22:30 мск. «Виртус Болонья» в 6-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Встреча пройдёт в Болонье 4 ноября, начало — в 22:30 мск.
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