Док Риверс может стать первым уволенным тренером в новом сезоне НБА
Поделиться
Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс может покинуть свой пост. Будущее специалиста находится под вопросом после слабого старта в новом сезоне, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.
«Билл Симмонс уже давно в своём подкасте говорит, что Риверс будет первым уволенным тренером в новом сезоне НБА. Конечно, в лиге уже говорят об этом, но всё же это команда Дэрила Мори. Он вернул свою потерянную любовь в лице Джеймса Хардена. На мой взгляд, им нужно прибавить в защите. В атаке всё в порядке, но то, что мы видим на площадке при переходах в оборону, это позор», — сказал Зак Лоу в эфире.
«Филадельфия» в новом сезоне потерпела четыре поражения в пяти встречах. Единственная победа «Сиксерс» была одержана в матче с «Индианой Пэйсерс».
Новость по темеДок Риверс: сейчас «Филадельфия» не готова побеждать
Комментарии
- 28 октября 2022
-
20:21
-
19:56
-
19:03
-
18:58
-
18:23
-
17:40
-
16:44
-
16:34
-
16:02
-
15:29
-
14:32
-
14:09
-
13:50
-
13:00
-
12:44
-
12:21
-
12:08
-
11:57
-
11:56
-
11:38
-
10:56
-
10:32
-
10:16
-
09:59
-
08:00
-
07:18
-
05:34
-
00:52
-
00:05
-
00:00
- 27 октября 2022
-
23:53
-
23:49
-
23:17
-
23:03
-
22:39
Партнерский контент