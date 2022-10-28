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Док Риверс может стать первым уволенным тренером в новом сезоне НБА

Док Риверс может стать первым уволенным тренером в новом сезоне НБА
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс может покинуть свой пост. Будущее специалиста находится под вопросом после слабого старта в новом сезоне, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

«Билл Симмонс уже давно в своём подкасте говорит, что Риверс будет первым уволенным тренером в новом сезоне НБА. Конечно, в лиге уже говорят об этом, но всё же это команда Дэрила Мори. Он вернул свою потерянную любовь в лице Джеймса Хардена. На мой взгляд, им нужно прибавить в защите. В атаке всё в порядке, но то, что мы видим на площадке при переходах в оборону, это позор», — сказал Зак Лоу в эфире.

«Филадельфия» в новом сезоне потерпела четыре поражения в пяти встречах. Единственная победа «Сиксерс» была одержана в матче с «Индианой Пэйсерс».

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