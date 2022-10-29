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«Прекрасно понимаю его чувства». Шакил О’Нил поддержал Бена Симмонса

«Прекрасно понимаю его чувства». Шакил О’Нил поддержал Бена Симмонса
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Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил выразил поддержку разыгрывающему «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу.

Симмонса подвергают критике из-за неточных бросков. Из 10 штрафных Бен реализовал только четыре. Обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст предположил, что Симмонс избегает плотной игры, чтобы на нём не фолили и ему не пришлось бросать штрафные.

«Я прекрасно понимаю, что испытывает Бен. Думаете, я, смазав десять штрафных, не нервничал, подходя к линии? Я ужасно боялся. Это не давало покоя, я крушил весь дом, слушал, что говорили в СМИ. Парни, которых я считал своими друзьями, говорили одно и то же. Но я не хотел всё бросить. Мне лишь хотелось заставить всех их заткнуться», — приводит слова Шакила YouTube-канал NBA on TNT.

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