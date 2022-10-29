Семикратный чемпион НБА раскритиковал «Лейкерс» за игру в атаке

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри раскритиковал нападение «Лос-Анджелес Лейкерс», назвав его слишком предсказуемым.



«Лейкерс» хорошо действуют в защите, но для примера возьмите их игру с «Денвером» и сравните, как играли их игроки. Они действуют непредсказуемо, постоянно ищут, где открыться. А когда смотришь на нападение «Лейкерс», то кажется, что можно закрыть глаза и на ощупь найти игроков, потому что они не двигаются и вы точно знаете, где они.



Вот поэтому хорош «Денвер», у них есть распасовщик Йокич. Поэтому опасен «Голден Стэйт», у них есть пасующий Дрэймонд и они двигаются. «Лейкерс» же предсказуемы в атаке, и это проблема», — сказал Орри в видео на YouTube-канале Top SCP.



Напомним, «Лейкерс» потерпели поражения во всех четырёх матчах на старте нового сезона.

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