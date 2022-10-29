Леброн одной фразой оценил игру Уэстбрука после выхода со скамейки запасных

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал игру Расселла Уэстбрука после выхода со скамейки запасных. Разыгрывающий в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:111) набрал 18 очков, сделав восемь подборов и отдал три результативные передачи.

«Он был великолепен всю игру», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Однако довольно неплохая игра Уэстбрука не помогла «Лейкерс» одержать первую победу в сезоне. «Лос-Анджелес» сегодня, 29 октября, потерпел пятое поражение подряд. Леброн в этом матче набрал 28 очков, сделал семь подборов и отдал пять точных передач, став самым результативным игроком в составе гостей.

«Лейкерс» на данный момент замыкают таблицу Западной конференции НБА.

Леброн танцует на яхте во время тренировки.