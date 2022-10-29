Уэстбрук высказался о выходе на игру «Лейкерс» со скамейки запасных
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал выход со скамейки запасных в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:111).
«С первого дня говорил, что я тот парень, который готов сделать всё для команды. Я пожертвую всем, чем нужно, и даже частью игры, которой я занимаюсь годами, чтобы приспособиться к требованиям тренера, и я продолжу это делать», — приводит слова Уэстбрука ESPN AR.
Уэстбрук в этом матче набрал 18 очков, сделав восемь подборов и отдал три результативные передачи, однако это не помогло «Лейкерс» одержать первую победу в сезоне. Команда сегодня, 29 октября, потерпела пятое поражение подряд и на данный момент замыкает таблицу Западной конференции НБА.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск.
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