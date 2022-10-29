Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уэстбрук высказался о выходе на игру «Лейкерс» со скамейки запасных

Уэстбрук высказался о выходе на игру «Лейкерс» со скамейки запасных
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал выход со скамейки запасных в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:111).

«С первого дня говорил, что я тот парень, который готов сделать всё для команды. Я пожертвую всем, чем нужно, и даже частью игры, которой я занимаюсь годами, чтобы приспособиться к требованиям тренера, и я продолжу это делать», — приводит слова Уэстбрука ESPN AR.

Уэстбрук в этом матче набрал 18 очков, сделав восемь подборов и отдал три результативные передачи, однако это не помогло «Лейкерс» одержать первую победу в сезоне. Команда сегодня, 29 октября, потерпела пятое поражение подряд и на данный момент замыкает таблицу Западной конференции НБА.

Новость по теме
Леброн одной фразой оценил игру Уэстбрука после выхода со скамейки запасных

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022