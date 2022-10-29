«Юный король». Леброн Джеймс назвал своего преемника в НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал игрока, который в скором времени может стать его преемником в НБА. По мнению 37-летнего баскетболиста, таковым является защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, которому на сегодняшней день только 21 год.
«Это определённо плохой парень! Юный король», — написал Джеймс в своих социальных сетях. Стоит отметить, что Леброн давно закрепил за собой прозвище короля.
Сегодня, 29 октября, в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой» и «Лос-Анджелесом». Матч завершился победой хозяев со счётом 111:102.
Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком матча. На его счету 29 очков, четыре подбора и две передачи. Следом за ним расположился Леброн Джеймс (28 очков, семь подборов и пять передач).
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс.
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