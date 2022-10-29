Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку очередного тура
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли разыгрывающий «Парма-Пари» Джастин Роберсон, Джермейн Лав («Пари Нижний Новгород»), Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Алексей Швед (ЦСКА) и Джален Рейнольдс (УНИКС).
29 очков Роберсона помогли пермскому клубу одержать победу в матче с «Автодором» (89:83). 28 очков Лава и 18 баллов Бабурина внесли вклад в победу нижегородцев над краснодарским «Локомотивом-Кубань» (93:79).
Швед в матче ЦСКА с красноярским «Енисеем» (102:66) записал на свой счёт 16 очков и восемь результативных передач. 30 очков Рейнольдса принесли победу УНИКСу над МБА (97:81).
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«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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