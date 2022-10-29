Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс: «Лейкерс» пора перестраиваться

Пол Пирс: «Лейкерс» пора перестраиваться
Комментарии

Бывший форвард «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что «Лейкерс» нужно заняться перестройкой состава после неудачного старта сезона.

«Лейкерс» пора перестраиваться», — написал Пирс в своих социальных сетях.

Напомним, накануне в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:102.

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел пятое поражение в пяти первых матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Во всей лиге осталось только две команды, ещё не побеждавшие в нынешнем сезоне — «Лейкерс» и «Сакраменто Кингз».

Пол Пирс является чемпионом НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс». В 2010 году команда вновь вышла в финал, но на этот раз проиграла. Пирс также 10 раз принимал участие в Матче всех звёзд.

Провальный старт «Лейкерс». Команде Леброна нужно срочно готовить обмен звезды Провальный старт «Лейкерс». Команде Леброна нужно срочно готовить обмен звезды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022