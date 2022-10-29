Пол Пирс: «Лейкерс» пора перестраиваться

Бывший форвард «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что «Лейкерс» нужно заняться перестройкой состава после неудачного старта сезона.



«Лейкерс» пора перестраиваться», — написал Пирс в своих социальных сетях.



Напомним, накануне в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:102.



Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел пятое поражение в пяти первых матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Во всей лиге осталось только две команды, ещё не побеждавшие в нынешнем сезоне — «Лейкерс» и «Сакраменто Кингз».

Пол Пирс является чемпионом НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс». В 2010 году команда вновь вышла в финал, но на этот раз проиграла. Пирс также 10 раз принимал участие в Матче всех звёзд.