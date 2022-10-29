Провальный старт «Лейкерс». Команде Леброна нужно срочно готовить обмен звезды

«Лос-Анджелес Лейкерс» начали сезон-2022/2023 с пяти поражений подряд. Наблюдать за их игрой физически больно, а глобальных перемен в команде пока не предвидится.

Это один из худших стартов команды за последнее десятилетие. В провальном сезоне-2014/2015, который «озёрники» завершили с балансом 21-61, заняв предпоследнее место на Западе, команда также выдала 0-5, а в первых 10 матчах регулярного чемпионата потерпела девять поражений. Ещё более провальный сезон-2015/2016 «Лос-Анджелес» начал с 0-4, и это также не закончилось для клуба ничем хорошим – унизительные 17-65 и последнее место на Западе. В общем, чисто с точки зрения статистики в этом году «Лейкерс» звёзд с неба хватать не будут.

Расселл Уэстбрук Фото: David Berding/Getty Images

Но вот кому на данный момент приходится тяжелее всего (нет, не болельщикам «Лейкерс»), так это Расселлу Уэстбруку. На него обрушилась вся критика мира, под давлением которой разыгрывающий проводит рекордно плохой сезон. Нулевая полезность, отвратительная персональная статистика… Пока для него всё складывается даже хуже, чем ожидалось.

«Я не могу представить, каково ему. Но как товарищи по команде и как организация мы поддерживаем его и следим за тем, чтобы он не погряз во всём этом. Вот где всё может пойти не так. Мы хотим быть уверены, что он постоянно находится в хорошем пространстве. Сегодня он улыбался, и мы хотим, чтобы он знал, что мы на его стороне, несмотря ни на что. Что бы ему ни понадобилось на площадке и вне её, мы здесь», – сказал Энтони Дэвис.

Процент реализации с игры у Уэстбрука до сегодняшнего матча с «Миннесотой» составлял 28,9, что почти на 15% ниже его карьерного показателя (43,8%). Цифра по реализации трёхочковых была вообще умопомрачительная – 8,3%. Это даже меньше одного броска из 10. По итогам четырёх туров это был восьмой результат в лиге с конца. Сначала шли шесть игроков с гордым нулём, затем – Аарон Гордон из «Денвера», у которого 6,3% с дальней дистанции, а потом Уэстбрук. Вот только у того же Гордона процент с игры был 51,6. Даже Домантас Сабонис, бывший одним из шести счастливчиков с нулём, попал 50% своих бросков.

Энтони Дэвис Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images)

Назревает вопрос. Что «Лейкерс» делать с таким Уэстбруком? Вариантов развития событий существует несколько. И обмен, само собой, остаётся одним из них. Да и ситуация располагает. Ведь следующим летом командам предстоит побороться за феноменальных Виктора Вембаньяма и Скута Хендерсона на драфте. По слухам, чтобы улучшить свои позиции, некоторые клубы могут согласиться на переход Расселла, понизив таким образом свои шансы на выход в плей-офф. Вот настолько всё плохо.

Ожидание

Имеет место, конечно, и оптимистичный сценарий – оставить Уэстбрука и надеяться, что белая полоса когда-нибудь настанет. Возможно это только при том условии, что сам Расс разберётся со своими ментальными проблемами и, что куда более важно, согласится выходить на площадку со скамейки. На это вроде как рассчитывают тренер Дарвин Хэм и руководство «Лос-Анджелеса».



Вот только проблема в том, что становиться игроком ротации Уэстбрук как-то не хочет. В ходе предсезонки он заявил, что перевод на скамейку запасных моментально привёл его к травме. Расс якобы не смог подготовиться к матчу так, как делал это на протяжении 14 лет, в результате чего заработал повреждение подколенного сухожилия ещё до начала чемпионата. Но если выход со скамейки и нанёс ему какую-то травму, так это, судя по всему, психологическую. В первых трёх официальных встречах игрок был в стартовой пятёрке, и мы уже знаем, чем это закончилось – один из 12 из-за дуги, 11 из 38 с игры.



Однако в последнем матче с «Миннесотой» Уэстбрук всё-таки вышел со скамейки. В «Лейкерс», конечно, будут говорить, что это из-за травмы, вынудившей игрока пропустить матч с «Денвером». Но реальная причина, скорее всего, кроется совсем в другом.



Если Хэму всё-таки не удастся интегрировать игрока в команду, его придётся куда-то деть. И в НБА как раз есть как минимум четыре команды, которые в теории могут забрать Уэстбрука. Все они, само собой, входят в пятёрку главных претендентов на первый номер драфта-2023.

«Индиана»

«Индиана» – одна из команд, с которыми «Лейкерс» вели переговоры по возможному обмену Уэстбрука ещё в межсезонье. За Расса с пиками там готовы отдать Бадди Хилда, Майлза Тёрнера и, возможно, условного Даниэля Тайса или Ти Джея Макконнелла.



Хилд стабильно бросает из-за дуги – в этом сезоне у него 42,2%. «Лейкерс» и не снилось. Но при этом у него на руках контракт на $ 40,5 млн за предстоящие два сезона. Тёрнер, конечно, тот ещё «травматик». Даже в этом сезоне он пропустил первые четыре матча, а пятый отыграл так, как будто он уже в «Лейкерс» – один из семи с игры и ноль из четырёх из-за дуги. Зато обороняется он лучше, чем Уэстбрук, и с ним на площадке Дэвис сможет чаще играть тяжёлого форварда.



Не сказать, что это оптимальный обмен для «Лейкерс», но всё лучше, чем унылый Уэстбрук в стартовой пятёрке. Так что вероятность проведения сделки с «Индианой» может заметно возрасти в ходе сезона.

«Юта»

Ещё одно направление, которое обсуждалось прошедшим летом – это «Юта». Там в обмен на Расселла могут предложить Джордана Кларксона и Малика Бизли. Но тут не всё так просто.



Начнём с того, что запросы у «Юты» далеко не скромные. За Бояна Богдановича, Майка Конли и Руди Гэя в команде просили Уэстбрука и два пика сверху. И «Лейкерс», само собой, отказались. Отдать два выбора можно было бы за молодых игроков вроде Лаури Маркканена или Джарреда Вандербилта, но уж точно не за 35-летнего Конли и 36-летнего Гэя.



Вернёмся к Кларксону. После ухода из «Лейкерс» он заметно прибавил, а в прошлом году даже стал лучшим шестым в НБА. В первых пяти матчах этого сезона игрок в среднем набирал 18,8 очка, 4,2 подбора и 5,2 передачи. И это причина, по которой его уход из «Джаз» теперь называют маловероятным. В команде поверили в защитника и хотят предоставить ему ещё один шанс. Однако регулярный чемпионат только-только начался, и через два-три месяца ситуация может кардинально перемениться.



Теперь о Бизли. Малик также соответствует всем запросам «Лейкерс» – он может выходить со скамейки, создавать броски и настреливать из-за дуги. И если «Лос-Анджелесу» удастся выторговать его и пару-тройку ветеранов всего за один пик, это может стать неплохим вариантом.



Некоторые предполагают, что «Хит» могут сделать эту сделку трёхсторонней. При таком исходе «Майами» получит Келли Олиника от «Юты», а «Лейкерс» примет на себя контракт Данкана Робинсона, о возможном переходе которого в «Лос-Анджелес» говорили ещё в мае.

«Сан-Антонио»

Ещё летом в «Сан-Антонио», у которого по-прежнему остаётся ну очень много места под потолком зарплат, сообщили о своей готовности принять контракт Уэстбрука за драфт-компенсацию. Тогда речь шла о помощи в проведении его обмена на Кайри Ирвинга, но сейчас такой вариант уже не обсуждается.

Зато недавно пошли разговоры о новом возможном сценарии. «Лейкерс» постараются заполучить Джоша Ричардсона и Дуга Макдермотта, а за два пика можно будет уговорить «Спёрс» ещё и на Якоба Пёлтля – центровой-то всё ещё нужен. Но если его решат не включать в сделку, «Лос-Анджелес» сможет получить торговое исключение на $ 21 млн. Этого достаточно, чтобы провести отдельную сделку по тому же Майлзу Тёрнеру.

Макдермотт – качественный шутер с карьерным показателем в 41% и хорошо защищается без мяча. Ричардсон – пускай не особо стабильный, но всё же неплохой винг, который наверняка пригодился бы нынешним «Лейкерс».



От «Сан-Антонио» же в этом году ожидают беспощадного танкинга. Всё потому, что летом они отдали своего звёздного разыгрывающего Деджонте Мюррея «Атланте» за три пика первого раунда. В нынешних реалиях обмен Уэстбрука – идеальный инструмент, чтобы добиться желаемого. Но готовы ли в «Спёрс» пойти на крайние меры?

«Шарлотт»

В нынешнем сезоне «Хорнетс» оказались в непростой ситуации. Их лучший игрок, Майлз Бриджес, вскоре покинет лигу из-за возмутительного инцидента с домашним насилием. Другая звезда команды – Ламело Болл – получил травму в ходе предсезонки. Теперь в «Шарлотт» готовы рискнуть всем и отдать ещё двух важных игроков: Терри Розира и Гордона Хэйворда. Есть ещё одна опция – Хэйворд, Келли Убре и Пи Джей Вашингтон или Мэйсон Пламли. Но для «Лейкерс» это слишком «жирно», а для «Хорнетс» – губительно.

Сам Хэйворд лайкнул сообщение о его потенциальном переезде в Лос-Анджелес в социальных сетях, а «Лейкерс» вроде как уже некоторое время проявляют интерес к Розиру. И оба этих игрока могут стать неплохим усилением для команды. Ведь плеймейкер-Хэйворд, в отличие от плеймейкера-Уэстбрука, способен создавать пространство на площадке для одноклубников. В первую очередь – для Леброна. Розир также может и завершать атаки, и организовывать броски для напарников. При этом у обоих неплохой процент попадания из-за дуги – в районе 37-37,5% за карьеру.



И всё бы хорошо, вот только такой обмен может стоить «Лейкерс» обоих пиков первого раунда. Но кто знает, насколько отчаются в руководстве клуба ближе к дедлайну, который состоится в феврале 2023-го.