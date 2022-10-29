Восемь олимпийских призёров посетили матч МБА — УНИКС

Сразу восемь призёров Олимпийских игр посетили предыдущий матч московского МБА, в котором столичный клуб противостоял казанскому УНИКСу. Среди тех, кто присутствовал на матче, на первом ряду оказались Давид Мусульбес (вольная борьба), Софья Великая (фехтование), Татьяна Логунова (фехтование), Евгений Гомельский (баскетбол), Сергей Тараканов (баскетбол), Татьяна Кочарян (баскетбол), Андрей Сильнов (лёгкая атлетика), Дмитрий Клоков (тяжёлая атлетика).

Напомним, встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой казанцев со счётом 97:91.



Московский МБА в следующем туре сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Пари Нижний Новгород», встреча состоится 31 октября.