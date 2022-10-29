Никола Йокич назвал лучшего баскетболиста мира

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» сербский центровой Никола Йокич назвал, по его мнению, лучшего действующего баскетболиста мира.

«Мы были полностью сосредоточены на игре. И мы знаем, что Леброн является лучшим игроком на планете. И у него есть Энтони Дэвис, который, вероятно, является вторым самым талантливым игроком в мире. Мы знаем, кто является главным оружием для «Лейкерс», – сказал баскетболист на пресс-конференции журналистам.

Напомним, в минувший четверг, 27 октября, «Наггетс» обыграли со счётом 110:99 в домашней игре «Лос-Анджелес Лейкерс». Йокич стал самым результативным игроком у «Денвера», набрав 31 очко, совершив 13 подборов и отдав девять передач.