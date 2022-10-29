Никола Йокич назвал лучшего баскетболиста мира
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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» сербский центровой Никола Йокич назвал, по его мнению, лучшего действующего баскетболиста мира.
«Мы были полностью сосредоточены на игре. И мы знаем, что Леброн является лучшим игроком на планете. И у него есть Энтони Дэвис, который, вероятно, является вторым самым талантливым игроком в мире. Мы знаем, кто является главным оружием для «Лейкерс», – сказал баскетболист на пресс-конференции журналистам.
Напомним, в минувший четверг, 27 октября, «Наггетс» обыграли со счётом 110:99 в домашней игре «Лос-Анджелес Лейкерс». Йокич стал самым результативным игроком у «Денвера», набрав 31 очко, совершив 13 подборов и отдав девять передач.
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